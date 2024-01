Pareja en China es ejecutada por lanzar a dos niños desde un edificio de 15 pisos

Una pareja en China ha sido ejecutada por lanzar a dos niños pequeños desde la ventana de su apartamento en el piso 15 de un edificio, según anunció la justicia del país. Zhang Bo y Ye Chengchen fueron declarados culpables de la muerte de una niña de dos años y un niño de un año en 2020 en la ciudad sudoccidental de Chongqing, en un caso que causó indignación en todo el país.

Ambos asesinos, de 29 años, fueron ejecutados después de que el Tribunal Supremo revisara su caso y confirmara la pena de muerte impuesta por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad.

El Tribunal Supremo informó en un comunicado que durante el proceso «interrogó a los acusados de acuerdo a la ley, garantizando sus derechos», «escuchó al abogado defensor» y que, tras «examinar ambas partes las pruebas», ratificó la sentencia.

El tribunal calificó el doble homicidio intencional como «extremadamente cruel» y que traspasó «todas las líneas de la ley y la moral».

Según la sentencia, Zhang ocultó a Ye, con quien comenzó una relación en 2019, que estaba casado y tenía dos hijos. Después de formalizar el divorcio en 2020, Ye presionó a Zhang para deshacerse de los niños porque ni ella ni su familia podían aceptar una relación con un hombre que ya tenía descendencia.

La madre de los niños afirmó que, en el momento de los hechos, Zhang estaba en una videollamada con Ye, quien amenazaba con suicidarse si él no acababa con la vida de sus hijos. En respuesta, Zhang lanzó a los niños por la ventana de su apartamento.

La abuela de los niños expresó que, aunque la muerte de sus nietos será un «dolor perpetuo» para la familia, la pena capital para los asesinos «brinda consuelo psicológico» y es «justa para los dos niños».

China no proporciona datos oficiales sobre el número de condenados a muerte, pero informes de Amnistía Internacional sugieren que se llevan a cabo miles de ejecuciones en China.

The two murderers who brutally killed two kids, Zhang Bo (the kids' father) and Ye Chengchen (Zhang Bo's girlfriend) were executed today.

On November 2, 2020, under the instigation of Ye, Zhang pushed the two kids born by his ex-wife down the 15th floor and fell to death.😡 pic.twitter.com/0pABYyeERv

