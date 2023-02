La próxima semana el Senado podría aprobar el Plan B de reforma electoral y enviarlo al titular del ejecutivo federal para su entrada en vigor.

Las comisiones unidad de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda emitieron ayer la convocatoria para que el 21 de febrero, analicen y de ser el caso, aprueben el único artículo que falta para concretar el dictamen. La convocatoria fue emitida horas después que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado anunciara que si Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación seguía sin convocar, se solicitaría a las secretarías de la Comisión, para que ellas convocaran, pues el Senado tiene la obligación de cumplir con su trabajo, expresó.

“Si ella no está, también pueden hacerlo. Yo estoy de acuerdo en eso. No hay que detener el trabajo legislativo. Esto no es correcto para nosotros, y lo vamos a impulsar esta semana”, añadió Monreal.

El 21 de febrero, a las 17 horas, se reunirán los senadores de ambas comisiones para discutir si allanan a la decisión de la Cámara de Diputados sobre eliminar la modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Penales, con referencia a la llamada vida eterna de los partidos políticos, que consiste en que, al estar en coalición con un partido grande, éste le pasa votos para no perder registro.