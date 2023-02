Hollywood ha perdido una estrella y el firmamento la ha ganado. Debutó con nada más y nada menos que el mismismo Rey, Elvis Priestley, en su película “Roustabout”(1964). Su carrera despegó dos años más tarde, con el estreno de la película de ciencia ficción “Fantastic Voyage”, en la cual un equipo de científicos es encogido e inyectado en el cuerpo de un hombre con enfermedad terminal.

La legendaria Raquel Welch, pasará a la historia por uno de sus papeles estelares en la película “One Million Years B.C”, en donde se consolidó como el icono sexual de la década de los setentas.

La familia de Welch y su agente confirmaron su fallecimiento tras perder la batalla de un “breve enfermedad”, como lo afirmarían. Reportan que la actriz murió tranquilamente esta mañana.

La vida de Welch estuvo plagada de glamour y amoríos dignos de novelas. Se casó cuatro veces, con James Welch entre 1959 y 1964; Patrick Curtus entre 1967 y 1972; Andre Weinfeld entre 1980 y 1990 y Richard Palmer entre 1999 y 2004. Tuvo dos hijos con su primer matrimonio, Tahnee y Damon.

Su último papel en una película fue en 2017 en “How to be a Latin Lover” y en televisión en “Date my Dad”.