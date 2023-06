Claudia Ruiz Massieu también se baja de la competencia por la candidatura a la presidencia del Frente Amplio por México

La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu ha informado sobre su decisión de abandonar su participación para obtener la candidatura presidencial del llamado Frente Amplio por México, alianza del PRI, PAN y PRD. Su razón fue que no puede participar en un proceso que puede caer en simulación.

Ruiz Massieu publicó en redes sociales un video en el que explica sus motivos de su decisión, entre que los que destacan que ve en el método presentado por la oposición una respuesta pragmática para hacerle frente a las precampañas que ya iniciaron los de Morena, por lo que, para ser congruente con ella misma, no puede participar.

Hizo hincapié en que, al ser una de las que marchó para salvar al INE, no podría hacer algo para violar la ley electoral.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L

