Sandra Cuevas encabeza ‘operativo diamante’ contra comercios que invadan la vía pública

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, reinició el ‘operativo diamante’ en los que ha incautado todo aquello que esté estorbando la vía pública.

Con este operativo, Cuevas busca hacer recorridos de seguridad por las colonias de la zona para verificar el estado de las banquetas. Esto incluye todo aquello que esté impidiendo el uso debido del espacio.

Por medio de redes sociales, la alcaldesa compartió algunos recorridos que hizo en compañía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los que aseguró que el objetivo es brindar seguridad permanente a los habitantes de dicha alcaldía.

6:00 am| Me encuentro encabezando el «Operativo Diamante», retirando pérgolas y bancas que obstruyen el paso vehicular y peatonal, sin distinguir colonias o negocios: Aquí no existen privilegios. ¡En #Cuauhtémoc sí estamos acabando con la corrupción! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/HDIV78FPle

— Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 29, 2023