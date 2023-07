Twitter presenta nuevo logotipo y anuncia cambios

La popular red social Twitter ha sorprendido a sus usuarios al lanzar un nuevo logotipo, dejando atrás el icónico pájaro azul que ha sido símbolo de la plataforma desde sus inicios. En su lugar, ahora se muestra una ‘elegante’ X, como parte de un ambicioso cambio de imagen.

Aunque el logotipo ya está visible en el sitio web de Twitter, el lanzamiento parece aún estar en proceso, ya que algunos usuarios reportaron ver una versión azul del logo X. Esto sugiere que la transición no está completamente finalizada.

El dueño de Twitter, Elon Musk, y la nueva directora ejecutiva, Linda Yaccarino, anunciaron este cambio el fin de semana, revelando que la red social se enfocará en el comercio, la banca y los pagos en línea.

«Pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros», expresó Musk, dando un adelanto de los cambios que se vienen.

