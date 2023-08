Zoé Robledo se queda en el IMSS y no buscará gubernatura de Chiapas

En una sorpresiva decisión, Zoé Robledo, actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha anunciado que no contenderá por la gubernatura de Chiapas en las elecciones de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que Robledo ha optado por permanecer al frente del IMSS con el objetivo de consolidar el sistema IMSS-Bienestar.

López Obrador elogió la elección de Robledo y destacó su compromiso con el proyecto de salud pública en el país. “Zoé Robledo es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme… le agradezco a los chiapanecos y le agradezco a Zoé porque me buscó y me dijo que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro”, declaró en la conferencia matutina.

El presidente señaló que Robledo tiene el propósito de cumplir con el compromiso de establecer el IMSS-Bienestar, que busca garantizar el acceso a la salud para todos los mexicanos. López Obrador expresó su satisfacción con la decisión de Robledo y resaltó su disposición para ubicarse donde sea más útil en el proceso de transformación que está llevando a cabo el país.

Cabe recordar que el pasado 14 de junio, Zoé Robledo había anunciado sus intenciones de buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas.

La noticia ha sido bien recibida por figuras políticas, como la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien celebró la determinación de Robledo a través de sus redes sociales.