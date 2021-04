El sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con un apartado dedicado a las medidas de protección que recomienda contra la COVID-19, mismas que aquí te compartimos:



-Lavarse las manos a fondo y con frecuencia con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

-Mantener distancia social.

-Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

-Mantener una buena higiene de las vías respiratorias; cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.

-Permanecer en casa si hay decencia de fiebre, tos o dificultad para respirar.

-Estar al tanto de las últimas novedades en relación con la COVID-19.

-Hacer correcto uso de las mascarillas, es decir, tomar en cuenta que solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos y que incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95 no deben reutilizarse.



Por otro lado, la misma organización internacional señala un serie de medidas que no son eficaces contra la COVID-2019 e incluso pueden resultar perjudiciales:



-Fumar

-Utilizar varias mascarillas simultaneamente

-Tomar antibióticos, pues si bien son eficaces contra las bacterias, no lo son contra los virus

-Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo.

-Utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo; esta radiación puede causar irritación de la piel.



Finalmente, es importante recordar que hasta ahora, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección.





Con información de https://coronavirus.onu.org.mx/coronavirus/que-debo-hacer-para-protegerme