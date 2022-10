En este mes de octubre se vivirá un eclipse solar, es decir que el cielo se pondrá oscuro por algunos minutos cuando la Luna oculte al Sol desde la perspectiva terrestre. El fenómeno se verá desde distintos puntos del planeta. Te damos los detalles sobre éste evento y si se podrá disfrutar desde México.

¿Qué día ocurrirá el eclipse solar 2022?

Este acontecimiento tendrá lugar el martes 25 de octubre de 2022.

¿El eclipse se podrá ver desde México?

Tristemente, este increíble fenómeno astronómico no será perceptible en México. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo puedas disfruta. La NASA realizará un en vivo de este gran acontecimiento en su canal de Youtube para que en los países donde no sea posible verlo con solo mirar al cielo, no se pierdan del espectáculo.