La banda británica Muse anunció a través sus redes sociales su tan esperado regreso a nuestro país después de 3 años de ausencia. Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard llegarán a CdMx, Guadalajara y Monterrey para promocionar Will of the People, su más reciente material discográfico. Por medio de sus redes sociales Muse anunció que dará tres conciertos en México, una noticia que emocionó a más de un fan de la banda, que desde ayer dió pistas sobre los posibles shows que daría en México.

Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard han conquistado la industria durante varios años pues canciones como Starlight, Uprising, Psycho y Resistance han obtenido premios y se han convertido en himnos del rock contemporáneo.

Ahora la agrupación ganadora de 2 premios Grammys llega para conquistar nuevamente tierras mexicanas con una serie de conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante los próximos 18, 20 y 22 de enero del 2023. Las sedes son las siguientes: 18 de enero – Estadio Banorte (Monterrey) 20 de enero – Arena VFG (Guadalajara) 22 de enero – Foro Sol (CdMx).

Los boletos para los conciertos de Muse estarán a la venta el próximo 11 de octubre a las 11:00 am en preventa Citibanamex y el 15 de octubre a las 11 am para público general.