La ministra Yasmín Esquivel informó que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón concluyó que su tesis es copia de otra.

De hecho, dijo rechazar el dictamen del comité de integridad. «Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme y continuaré trabajando intensamente (…) Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y no he sido notificada de ningún dictamen ni de ninguna acta», declaró a Milenio.

Hace dos semanas la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a una sesión de su consejo técnico para analizar la situación académica de la profesora Martha Rodríguez Ortíz, asesora de tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien presentó la tesis original que Esquivel copió y presentó como propia.