Sheinbaum defiende la soberanía y derechos humanos tras la detención de «El Mayo» Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a los recientes comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa. En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum enfatizó la importancia de respetar los derechos humanos y la soberanía del país, cuestionando la forma en que se llevó a cabo la detención.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó la participación de su país en la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/iHnhnpQyDg — N+ FORO (@nmasforo) October 30, 2024

«El fin no justifica los medios»

Sheinbaum citó una frase que refleja su postura frente a la captura del narcotraficante: «El fin no justifica los medios». Para la presidenta, no se trata solo de la detención de un criminal, sino también de los métodos empleados. “La manera en que haces las cosas también tiene fondo, no sólo el fin”, subrayó. Este enfoque resalta su preocupación por el respeto al Estado de derecho y la importancia de garantizar procesos que no vulneren los derechos fundamentales de las personas, sin importar su estatus legal.

El embajador Ken Salazar había declarado que la captura de «El Mayo» Zambada no fue resultado de un operativo estadounidense en territorio mexicano. “No se llevó a cabo ningún operativo judicial, no era nuestro, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, aseguró el diplomático. Ante estas declaraciones, Sheinbaum reiteró que no es suficiente negar la participación en el operativo, sino que también debe garantizarse que cualquier acción respete la soberanía de México y se realice en conformidad con las leyes nacionales.

«El fin no justifica los medios», dijo la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) sobre los comentarios de Ken Salazar, quien afirmó que México debería celebrar la detención de «El Mayo» Zambada. La mandataria indicó que no se trata de «la detención per sé, sino cómo se… pic.twitter.com/5xTQR7ZIXF — Emeequis (@emeequis) October 30, 2024

La soberanía en el centro del debate

La presidenta no se limitó a criticar los procedimientos internacionales, sino que también pidió claridad sobre cómo «El Mayo» Zambada llegó a territorio estadounidense. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien participó en la misma conferencia, insistió en que hasta el momento no se ha recibido una respuesta clara por parte del gobierno de Estados Unidos sobre este asunto.

La relación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad siempre ha sido compleja. Aunque ambos países han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, la exigencia de Sheinbaum de que se respeten los derechos humanos y la soberanía nacional establece un límite en cómo se deben gestionar estos esfuerzos conjuntos. La presidenta dejó claro que, si bien México está dispuesto a trabajar con sus vecinos del norte, no permitirá que se transgredan las leyes mexicanas o se violen los derechos de sus ciudadanos.