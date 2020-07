Luego de que el experto en temas de delincuencia organizada Edgardo Buscaglia asegurara que el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en Madrid, España, a petición de autoridades mexicanas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer si esto es verdad.



«En Madrid, donde la policía española ha estado cooperando muy bien con las autoridades mexicanas, lo tienen al presidente Peña Nieto, a pedido de autoridades mexicanas, custodiado por policías”, dijo el académico, en entrevista con Julio Hernández.



Además, habló sobre el juicio en contra del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y recalcó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar una acusación por el delito de delincuencia organizada y no solo de asociación delictuosa a fin de asegurar una condena.



«Me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado a pedido de las autoridades mexicanas en Madrid, donde yo no creo que esté en riesgo, es un turista más, una persona más», agregó Buscaglia.

Esto respondió AMLO al ser cuestionado sobre el tema, está mañana.