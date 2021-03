La noche del miércoles, la Universidad Panamericana (UP) informó que el Lic. Alfonso Gómez Portugal, maestro de Teoría General de las Obligaciones en la carrera de Derecho, «presentó su renuncia» y «reconoció su error», tras darse a conocer los comentarios misóginos que realizó durante una clase impartida el 9 de marzo.





Mientras se llevaba a cabo el paro de mujeres en México, al que alumnas del tercer semestre de la carrera de Derecho de la UP decidieron unirse, el también notario público 162 de Ciudad de México (CDMX) destacó la ‘oportunidad’ de decir ‘pendejadas’ en ausencia de las compañeras.



«Todas las pendejadas que puede decir uno cuando no hay compañeras, ¿por qué no hacemos clases nada más así? Y que nos valga madre todo», se le escucha decir al notario público 162 de Ciudad de México (CDMX), en la grabación de su clase.

Notario 162 de la CDMX Lic. Alfonso Gómez Portugal, maestro de Obligaciones de la Universidad Panamericana.

Estoy pasó ayer 9 de marzo pic.twitter.com/dIJ4eukB2u — valentina 🙂 (@itsjustasadgirl) March 11, 2021

«Van a investigar para su examen… Acuerdense que tengo buena memoria y las tareas son para los exámenes. Van a investigar y ahí le pasan la tarea a las chavas también, no vayan a ser envidiosos… Yo voy a hacer una pregunta antes bastante justa, equitativa y constitucional. ¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuando tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta? Yo desconozco, eh… ¿Dónde está la equidad de eso?, no estoy siendo sarcástico», dijo Gómez.