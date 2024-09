Crisis en el PAN: Expulsiones y traiciones por Reforma Judicial

La reforma judicial impulsada por Morena ha provocado un terremoto político dentro del Partido Acción Nacional (PAN). El senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue expulsado tras votar a favor de la reforma, una decisión que dio a Morena la mayoría calificada en el Senado para aprobar el dictamen. Este voto, inesperado por muchos, ha desatado una tormenta dentro del partido, poniendo al PAN al borde de una fractura interna.

La sorpresa llegó cuando Yunes Márquez, históricamente enemigo del presidente López Obrador, decidió dar su respaldo a la reforma judicial. Este movimiento fue percibido como una traición por sus compañeros panistas, que no tardaron en mostrar su descontento. Los gritos de “¡Traidor!” resonaron en el Senado mientras Yunes defendía su voto diciendo: “Soy un opositor racional, no me uno a la sinrazón”. Sin embargo, sus palabras no apaciguaron el ánimo de su bancada.

El desplome del clan Yunes: Enfrentamiento con Marko Cortés

La tensión escaló cuando el PAN no solo decidió expulsar a Yunes Márquez, sino también a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, suplente en el Senado. La confrontación con el líder del partido, Marko Cortés, se convirtió en un espectáculo público. “A la familia Yunes nadie nos ha doblado, Marko. El que ha traicionado al PAN has sido tú”, espetó Yunes Linares desde la tribuna, desatando una serie de acusaciones y recriminaciones que dejaron al descubierto las profundas divisiones internas.

Por su parte, Cortés replicó con firmeza: “Miguel, no estás traicionando al PAN. Estás traicionando al pueblo de México”. La imagen de los Yunes posando con políticos oficialistas tras su expulsión terminó de confirmar las sospechas de muchos: la familia se había alineado con Morena, provocando un terremoto político en Acción Nacional.

Impugnación en la Suprema Corte: El último bastión del PAN

Ante el revuelo interno, el PAN ha decidido llevar la batalla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un comunicado, el partido anunció que impugnará la reforma judicial debido a las irregularidades en su procedimiento, desde violaciones de suspensiones de amparo hasta la falta de foros de discusión adecuados. “Existen vicios que deben ser revisados por el máximo tribunal”, se lee en el comunicado, en el que también se anuncian medidas como acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.

Además, el PAN señala que la reforma no es solo judicial sino también electoral, ya que modifica las reglas de elección de magistrados y extiende el mandato de los actuales jueces hasta 2027. Marko Cortés ha hecho un llamado a los legisladores locales para que “resistan las presiones y voten en contra de la medida que afectará a todos los mexicanos”.

La expulsión de los Yunes y el enfrentamiento abierto con la dirigencia del PAN han dejado al partido en una encrucijada. Mientras se debate entre las acusaciones de traición y la búsqueda de justicia en la Suprema Corte, Acción Nacional enfrenta una de sus crisis más profundas. La próxima batalla será legal, pero el daño político y la desconfianza interna podrían ser irreversibles. En un escenario de fracturas y traiciones, el PAN se juega su futuro y su credibilidad ante una militancia que, hoy más que nunca, demanda respuestas claras y firmes.