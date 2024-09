Sean Combs enfrenta cárcel por cargos graves de tráfico sexual

El famoso productor musical Sean Combs, mejor conocido como Diddy, enfrenta un cambio radical en su vida. Acusado de tráfico sexual y asociación ilícita, Combs fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de que un juez le negara la libertad bajo fianza. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal, que ofreció una fianza de 50 millones de dólares, la jueza Robyn F. Tarnofsky determinó que el historial de Combs lo hacía un riesgo de fuga y que su libertad ponía en peligro a testigos.

Combs, que se declaró no culpable, podría permanecer en detención preventiva durante meses, enfrentando condiciones notoriamente deficientes en la prisión de Brooklyn, la misma que ha alojado a figuras de alto perfil como R. Kelly y Ghislaine Maxwell. Su abogado, Marc Agnifilo, argumentó que los encuentros sexuales fueron consensuados, pero los fiscales presentaron evidencia de violencia y abuso.

El Centro de Detención Metropolitano ha sido criticado por su infraestructura deteriorada y malas condiciones, lo que añade otro nivel de dificultad para Combs en este complejo proceso judicial.

#Diddy‘s kids shared no words after seeing their father in court being denied bond on sex trafficking charges.

After pleading not guilty, #SeanCombs looked at his kids in the gallery and placed his hand over his heart as he was led out of the courtroom. #CourtTV pic.twitter.com/xc1CJbfD2I

