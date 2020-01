Un hombre captó el momento exacto en que un automóvil que circulaba a alta velocidad en la carretera, se cayó a un acantilado en el condado de San Mateo, California.

En las espeluznantes imágenes se ve como el vehículo de color gris oscuro avanza a una gran velocidad hacia el precipicio y desaparece de la vista.

«Al recibir el aviso, los equipos de rescate de California se desplazaron hasta el lugar y encontraron huellas de neumáticos en el acantilado y piezas de automóviles en el agua, pero no estaba claro si estaban relacionadas con el accidente. Debido a las condiciones de oleaje, las búsquedas fueron suspendidas hasta el miércoles por la tarde. Hasta el momento los rescatistas no lograron encontrar el vehículo ni a ningún ocupante, informa The Mercury News», aseguró RT.

Con información de RT