Compañía reemplaza al 90% de sus empleados con Inteligencia Artificial

El fundador de Dukaan, Suumit Shah, ha generado una ola de críticas después de reemplazar al 90% de sus empleados de servicio al cliente por un chatbot de inteligencia artificial (IA).

Shah defendió su decisión en Twitter, argumentando que el chatbot mejoró significativamente las respuestas y el tiempo de resolución de consultas de los clientes. Sin embargo, esta afirmación provocó la indignación de numerosos usuarios en un momento en el que existe preocupación sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en la industria de servicios.

En una serie de tuits, que han acumulado más de un millón de visualizaciones, Shah explicó que la decisión de despedir personal fue difícil pero necesaria para priorizar la rentabilidad en un contexto económico complicado. Afirmó que la atención al cliente había sido un desafío para la empresa y que estaban buscando soluciones. Destacó el rápido desarrollo del chatbot y la plataforma de IA para proporcionar asistencia virtual a todos los clientes de Dukaan, asegurando respuestas rápidas y precisas.

Shah enfatizó que, en la era de la gratificación instantánea, cualquiera puede convertir sus sueños empresariales en realidad con la idea adecuada y el equipo adecuado. Además, señaló que la empresa está contratando personal para múltiples puestos.

No obstante, muchos usuarios criticaron las publicaciones de Shah y lo acusaron de haber perturbado la vida de sus empleados con su decisión «despiadada». La discusión en torno al impacto de la IA en el empleo continúa generando controversia y reflexiones sobre cómo equilibrar los avances tecnológicos con el bienestar de los trabajadores.

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.

Tough? Yes. Necessary? Absolutely.

The results?

Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%

Here’s how’s we did it 🧵

— Suumit Shah (@suumitshah) July 10, 2023