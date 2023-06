La Inteligencia Artificial nos traerá la última canción de ‘The Beatles’

Paul McCartney, músico británico, dio a conocer que se recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para, en conjunto, crear la canción final de la extinta banda ‘The Beatles’, con la voz de los cuatro ex-integrantes.

En el programa ‘Today’ de BBC, el músico comentó que la IA se utilizó para sacar la voz del fallecido John Lennon de una grabación de un demo musical antiguo. Además, comentó que ya está terminada y será lanzada este año.

McCartney recordó que dicha composición no salió en su tiempo porque a George Harrison le parecía una «basura», por lo que no trabajaría en ella. Debido a esto y porque el grupo era una democracia, decidieron no sacarla.

Esta grabación fue sacada de un casete que Yoko Ono le habría entregado a Paul en 1995, como parte de una recopilación de material de The Beatles. Con este materia, pudieron separar la voz de John con ayuda de la IA.

Aunque mencionó que «da un poco de miedo», el cantante dice estar emocionado.

