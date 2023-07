¡Animal! Tipo atropella y arrastra a perrito que estaba durmiendo

Un nuevo caso de crueldad, sí, uno más en contra de los indefensos animalitos, esta vez en el municipio de Chalco, Estado de México.

En un video compartido en redes sociales, se ve como un perrito dormía en la calle, cuando se acerca un vehículo que no iba a alta velocidad, simplemente le pasa por encima, en un reprobable acto en el que mucha gente coincide que era muy fácil haber visto al lomito.

Los internautas, en redes sociales, tienen fuertes sospechas de que lo hizo a propósito, y si no lo hubiera hecho a propósito, ¿por qué no se detuvo al darse cuenta de que lo atropelló? ¡Cómo no darse cuenta si lo arrastró por varios metros!

Y como era de esperarse de este tipo de personas, al realizar tan deleznable acto, simplemente se dio a la fuga.

Las autoridades piden la cooperación de las personas, por si alguien reconoce el auto, que lo denuncie.

¿Qué le pasa a este mundo?, ¡YA BASTA, con los animalitos no!

ADVERTENCIA EL SIGUIENTE VIDEO PODRÍA HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS: