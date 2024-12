Capturan al presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

La policía de Nueva York confirmó la detención de Luigi Mangione, de 26 años, principal sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Mangione fue hallado comiendo tranquilamente en un restaurante McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Un empleado lo reconoció gracias a una fotografía ampliamente difundida y alertó a las autoridades.

Al momento de su arresto, Mangione portaba identificaciones falsas, un pasaporte estadounidense y una pistola fantasma con silenciador, coincidente con el arma usada en el crimen. Según la comisionada Jessica Tisch, esta pistola podría haber sido fabricada mediante impresión 3D.

Además, se encontraron documentos manuscritos donde Mangione expresaba su descontento hacia las corporaciones estadounidenses, particularmente contra la industria de la salud, justificando el acto violento con frases como: “Estos parásitos se lo merecían”.

Las pistas clave incluyeron videos de vigilancia que mostraron al sospechoso ingresando a la estación de autobuses del puente George Washington y evidencia recuperada en Central Park, como una mochila con objetos inusuales, entre ellos dinero del juego Monopoly.

La operación para localizarlo incluyó drones, unidades K-9 y revisión exhaustiva de grabaciones.

Mangione será extraditado a Nueva York para enfrentar los cargos correspondientes. Aunque no se hallaron coincidencias de ADN ni huellas dactilares concluyentes, las pruebas circunstanciales y materiales lo vinculan directamente al asesinato.

El asesinato de Brian Thompson, un ejecutivo influyente en el sector salud, ha generado conmoción y reabre el debate sobre la seguridad de los altos ejecutivos y el acceso a armas de fabricación casera.

Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque y buscan determinar si Mangione actuó completamente solo.

🚨JUST ANNOUNCED: NYPD Chief of Detectives: The person who identified UnitedHealthcare CEO assassin Luigi Mangione in Altoona, PA was a McDonald’s employee. He has two engineering degrees from Ivy League UPenn. pic.twitter.com/i7bnWFWpHa

— AJ Huber (@Huberton) December 9, 2024