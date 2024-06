Biden defiende su capacidad en Carolina del Norte

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró su primer mitin electoral tras el debate de ayer contra el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021). Pese a las críticas recibidas por su desempeño en el debate, Biden reafirmó su determinación y capacidad para liderar el país y ganar las elecciones de noviembre próximo.

«Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí, ganamos las elecciones», aseguró Biden, en un contexto donde se intensifican las sugerencias dentro de su propio partido sobre la necesidad de considerar un candidato alternativo.

Durante el mitin, los seguidores de Biden interrumpieron su discurso repetidamente, coreando su deseo de que continúe en el poder por otros cuatro años. En su discurso, Biden buscó tranquilizar a los partidarios preocupados por su edad y aptitud para el cargo.

«No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego», afirmó Biden. Reconoció que ya no camina «con tanta facilidad», ni habla «tan fluido» como solía, y que su habilidad para debatir ha disminuido con los años. Sin embargo, destacó: «Sé decir la verdad. Sé hacer mi trabajo. Obviamente, sé que no soy un hombre joven«.

Biden planteó las elecciones del 5 de noviembre como una opción crucial entre su visión y la de Trump. «Donald Trump destruirá la democracia. Yo la defenderé. ¿Vamos a dejar que Trump ataque de nuevo nuestra democracia? No lo creo», subrayó.

El presidente aprovechó la oportunidad para criticar la actuación de Trump en el debate transmitido por CNN desde Atlanta, acusándolo de establecer «un nuevo récord de mentiras en un solo debate». Biden comentó: «Me pasé 90 minutos debatiendo con un tipo que tiene la moral de un gato callejero«, reiterando una expresión que ya había utilizado anteriormente.

La primera dama, Jill Biden, acompañó al presidente en el evento, luciendo un vestido negro con la palabra «VOTE» (vota) estampada en blanco. Jill Biden también defendió a su esposo, resaltando su integridad y liderazgo. «Ayer vieron a Joe Biden, a un presidente con integridad y personalidad, que dijo la verdad. Joe ha ayudado a curar nuestro país y nos está ayudando a todos a recuperarnos del caos de la anterior Administración«, dijo.

En Carolina del Norte, Biden se encuentra seis puntos por detrás de Trump en la media de encuestas. Si el debate afecta negativamente la intención de voto hacia el demócrata, la diferencia podría aumentar significativamente, complicando sus posibilidades en este estado crucial.

Este mitin en Carolina del Norte representa un esfuerzo clave para Biden, quien busca consolidar su apoyo y reafirmar su candidatura en un estado que puede ser decisivo en las elecciones de noviembre.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

— Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024