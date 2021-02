Un sujeto identificado como Hakan Aysal, de 40 años, y quien fue arrestado por el asesinato de su esposa Semra Aysal, de 32, y su bebé mientras estaban de vacaciones en Butterfly Valley en la ciudad de Mugla, Turquía, en 2018, está siendo juzgado hasta ahora.



De acuerdo con la acusación Aysal reclamó el pago del seguro que le fue rechazado cuando se dio a conocer la noticia de la investigación, después de que la pareja estuvo haciendo fotos en el acantilado, y los fiscales indicaron que lo que se creyó que era un accidente fue un asesinato perpetrado.



La acusación por ‘asesinato deliberado’ indica que él planeó el asesinato de su esposa contratando primero un seguro de accidentes personales en su nombre del que el único beneficiario era él mismo.



Así, los fiscales afirman que la única razón por la que se sentaron en la cima del acantilado durante fue para que él pudiera asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Así, el Tribunal Superior de lo Penal de Fethiye ha dictaminado que debe permanecer bajo custodia por asesinato premeditado.



Los reportes indican que en una declaración grabada, el tribunal escuchó al hermano de la víctima decir que «cuando fuimos al Instituto de Medicina Forense a buscar el cuerpo, Hakan estaba sentado en el coche. Mi familia y yo estábamos destrozados, pero Hakan ni siquiera parecía triste».





«Mi hermana siempre estuvo en contra de pedir préstamos. Sin embargo, después de su muerte, supimos que Hakan había tomado tres préstamos a nombre de mi hermana. Además, Semra tenía miedo a las alturas», dijo.



Por su parte, el acusado ha negado ser responsable de su muerte. «Después de hacer una foto, mi esposa puso el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono del bolso. Cuando me di la vuelta, ella no estaba allí. No empujé a mi esposa», ha sostenido.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşüp hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya itti suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal’ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. pic.twitter.com/aQEzytOkQt — Eşitlik ve İnsan Hakları (@mqqq2013) February 11, 2021