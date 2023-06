La playlist de AMLO para que ya no escuches ‘narco corridos’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya no quiere que los jóvenes en México escuchen canciones que hagan apología a la violencia y/o a las drogas, incluso dijo que es necesario abrir un debate sobre las canciones que incitan a la violencia y al consumo de drogas.

AMLO se lanzó con todo contra los llamados ‘narcocorridos’ y los ‘corridos tumbados‘, mencionando que incitan a los jóvenes al consumo de drogas, de armas y al fanatismo por personalidades del narcotráfico en nuestro país.

«Nosotros no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas, y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos… Y ese tipo de corridos con esa letra… Nada que ‘música buena ondita’ y de avanzada y rebelde… No. Eso no es la felicidad».

Hoy, no conforme con criticar, lanzó un playlist con 10 rolas para ‘orientar a los jóvenes’ sobre qué música deben escuchar.

«Para que no me digan los jóvenes ‘ya que está censurando a ver y qué propones’, les voy a presentar una selección de unas 10 rolas buenas, buenas, buenas», dijo AMLO en la mañanera de hoy, y ya casi al final de la misma, pidió que le proyectarán la canción de “No se va” de Grupo Frontera.

“Si no rifa esta, que les voy a poner, esa que se llama “No se va”. “Hay un amplio repertorio de canciones que no tiene que ver con la violencia»