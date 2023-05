Eslabón Armado y Peso Pluma han roto el internet con su colaboración «Ella baila sola», sin embargo, esta vez, ninguno de los cantantes fueron las estrellas de uno de los videos más virales de TikTok.

Y es que unos albañiles, en plena obra, se decidieron a armar su propio video musical con la canción #1 en Spotify. @el.monteee, usuario que subió el video, no se esperaba la cantidad de visualizaciones y me gusta que obtendría, pues, al menos al momento de la publicación de esta nota, tiene más de 20.500 views y 3 millones de me gusta.

Si te gustaría ver los pasos prohibidos de estos albañiles chihuahenses, aquí te lo dejamos: