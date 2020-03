El ecuatoriano Renato Ibarra, mediocampista del club América, se encuentra detenido y bajo investigación debido a que la noche del jueves agredió a su esposa, informaron autoridades locales de la Ciudad de México.

El jugador de 29 años estará detenido alrededor de 48 horas mientras continúan las investigaciones. En tanto, la esposa del futbolista, quien se encuentra embarazada, está bajo revisión en un hospital de la capital de México.

«Se recibe una denuncia de violencia familiar y agresión física, al llegar al lugar las personas afectadas indican que fueron agredidas física y verbalmente por su esposo y familiares, motivo por el cual después de dar lectura de sus derechos son detenidos Alex Renato Ibarra Mina y otras personas», señala un documento del ministerio público.

Tras los señalamientos, el futbolista negó en su cuenta de Twitter las agresiones e indicó que está apoyando a las autoridades para aclarar el mal entendido.

En tanto, el club América descartó hacer algún pronunciamiento al respecto y ofreció su apoyo a las autoridades en la investigación.

«Ayer por la noche fuimos enterados de un incidente relacionado con nuestro jugador Renato Ibarra Mina. Dado que las autoridades están investigando una presunta disputa familiar, el club no se pronunciará al respecto hasta que concluyan las diligenicas correspondientes», informó América en un comunicado.

«El club reprueba cualquier conducta violenta, física o verbal y reitera su compromiso total para erradicar cualquier tipo de violencia de género. Agradecemos a las autoridades su pronta intervención y estaremos atentos a lo que resuelvan», agregó.

En México, los feminicidios crecieron un 137% desde 2015 -cuando empezaron a contabilizarse- hasta 2019. Debido a la situación existe la convocatoria de un paro nacional llamado «un día sin nosotras», que llama a las mujeres a no ir a trabajar, no estar en las calles, no hacer compras ni ir a estudiar el 9 de marzo.

Con información de Reuters