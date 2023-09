Estudiante se defiende de bullying: Corta la cara de su agresor

Un estudiante cansado de ser víctima de bullying en una escuela secundaria en Colombia enfrentó a su agresor en uno de los pasillos de la institución y le cortó la cara. El impactante incidente fue registrado por otro estudiante que capturó el momento en que el joven que sufría el acoso amenazó con una navaja al agresor, quien fue acorralado contra una pared.

El estudiante acosado finalmente atacó a su agresor con la navaja en un momento de furia. A pesar de los intentos de algunos compañeros por calmar la situación, la tensión en el ambiente aumentó cuando el alumno regresó y cortó la cara de su agresor de arriba hacia abajo, mientras se escuchaban gritos de los demás alumnos presentes.

La identidad del joven que se defendió se reveló cuando pronunció un mensaje de advertencia dirigido a su agresor: «Creen que soy un cobarde, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas… ¡Una más y recordarán a Santiago Rodríguez toda su maldita vida, ¿entendieron?!«.

Después de la amenaza, el estudiante con la navaja fue separado por un supuesto maestro, pero durante el altercado logró cortar la cara del agresor en su costado izquierdo. Los compañeros de clase quedaron impactados al ver la fuerte herida del estudiante, que comenzó a sangrar abundantemente, manchando su ropa. Finalmente, se alejó del lugar para recibir atención médica y controlar la hemorragia.

Este incidente, que ocurrió en una escuela secundaria en Colombia, pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar el problema del bullying en las instituciones educativas y de brindar apoyo a los estudiantes que son víctimas de acoso. Las consecuencias de estas situaciones pueden ser devastadoras, como lo ilustra este incidente.