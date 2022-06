Luego de que Kim Kardashian portara el famoso vestido con el que Marilyn Monroe le cantó al entonces presidente de Estados Unidos (EU), John F. Kennedy, para la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, el coleccionista Scott Fortner expuso el daño que sufrió la prenda.

En las imágenes que compartió se ven los efectos de que la tela fuera estirada en exceso y se aprecia que faltan algunos de los cristales parte diseño.

Cabe recordar que la prenda fue utilizada originalmente por la actriz en julio de 1962, semanas antes de ser hallada muerta en su casa.

Para poder utilizarla este 2022, Kardashian tuvo que adelgazar siete kilos en tres semanas y lo utilizó solo unos minutos durante la alfombra roja, luego lo cambió por una réplica exacta.

Fortner, quien posee una basta colección de objetos que pertenecieron a Monroe, utilizó una una cuenta de Instagram dedicada a Monroe para detallar el caso. Además, en sus mensajes, citó al Ripley’s Believe It Or Not, museo que adquirió la pieza en 2016 .