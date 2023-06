Tunden a Peso Pluma por cómo se escucha cantando a capela

El cantante de «corridos tumbados», Peso Pluma, se ha consolidad como uno de los cantantes más cotizados actualmente, sin embargo, el número de fans y retractores de su música son varios y no le dejan pasar nada.

Por medio de redes sociales, se viralizó un video de «Doble P» cantando a capela el tema «VVS», que interpreta junto a Edgardo Núñez y Dareyes de la Sierra, en donde se puedo oír al cantante sin el famoso autotune.

Aunque no es la primera vez que se muestra su voz sin arreglitos, se volvió viral el dichoso video, pues es algo… diferente a sus canciones más producidas.

Los comentarios no se hicieron esperar, así que le llovieron todo tipo de críticas, pues le hicieron énfasis en que no tenía el talento para cantar, inclusive hicieron alusión a cantantes del regional mexicano, diciendo que no era posible que la música hubiera llegado a esto.

Sin embargo, los fans de Peso Pluma lo defendieron, diciendo que sean peras o manzanas, el joven de 24 años ha logrado ser el no. 1 de Billboard, además de otros éxitos.

Aquí te dejamos el video para que juzgues tú mismo el talento, o no, del cantante jalisciense: