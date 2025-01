Selena Gomez elimina mensaje de apoyo a México tras críticas por su película

En medio de tensiones migratorias y políticas de deportación en Estados Unidos, Selena Gomez compartió un video en sus historias de Instagram donde expresó su pesar por la situación de las familias mexicanas afectadas. Con lágrimas en los ojos y un mensaje que decía “I’m sorry, México” (Lo siento, México), la cantante y actriz manifestó su empatía hacia los migrantes deportados.

Gomez señaló que la manera en que se trata a los migrantes, especialmente a los niños, no es la correcta. “Están atacando a toda mi gente, principalmente a los niños. Los están tratando como delincuentes cuando ellos solo buscan una vida mejor”, expresó.

Aunque el mensaje fue bien recibido por algunos seguidores, Selena Gomez eliminó la publicación poco después. Según fuentes cercanas, la decisión estuvo motivada por las críticas hacia su participación en la película Emilia Pérez, proyecto que ha generado controversia entre el público mexicano.

Antes de borrar el video, Gomez prometió buscar formas de ayudar a los mexicanos deportados. “Esto me afecta profundamente, intentaré hacer algo, lo prometo”, afirmó. Aunque no especificó acciones concretas, sus declaraciones reflejan un deseo de involucrarse en la problemática.

El video, aunque eliminado, fue recuperado y compartido en plataformas como X (antes Twitter), generando un intenso debate. Mientras algunos aplaudieron su solidaridad, otros cuestionaron la sinceridad de su mensaje, vinculándolo a la polémica de Emilia Pérez.

Sin embargo, esta situación pone de relieve cómo las figuras públicas enfrentan desafíos al abordar temas sensibles. Aunque su mensaje buscaba empatizar con los migrantes, la controversia en torno a su película complicó la recepción de su postura.

Selena Gomez just posted a video crying about deportations, but deleted it after outrage from fans…. pic.twitter.com/xRTO8x4ND5

— End Wokeness (@EndWokeness) January 27, 2025