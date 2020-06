A raíz del anunció sobre su separación de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre si participará en la nueva temporada de ‘De Viaje con los Derbez’, por parte de Despierta América.

Durante la emisión del programa dedicado a dar noticias del espectáculo, Ochmann aseguró se se «lleva increíble» con la también actriz, pero no veía posibilidades de formar parte del elenco. «Lo dudo», fue su respuesta. “Estoy agradecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho. De repente seguimos conviviendo, y seguiremos conviviendo”, agregó.

“A mí especialmente, el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedo con la ficción, me quedo con el teatro. Para mi fue como experimentar un género nuevo que no me terminó de encantar”, aseguró.

Por su parte, Alessandra Rosaldo había mencionado al respecto que la familia había extendido la invitación al actor, pero desconocía sí este aceptaría. “Está invitado a formar parte del proyecto. No se qué decisión tomen como familia. No sé si Mau estará o no, quizás unos días si otros no, solo les corresponde a ellos decidirlo, pero la familia está con ellos al 100%”.

Con información de Grupo Fórmula