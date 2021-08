Este jueves, el padre de Britney Spears , Jamie Spears , aceptó renunciar a la tutela de su hija; presentó su respuesta a la petición del cantante de su suspensión ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, pese a su abogado afirma que «no hay motivos reales para suspenderlo o destituirlo».

En respuesta a la renuncia del padre de Spears, el abogado de la estrella del pop, Mathew Rosengart, emitió un comunicado, que desacuerdo con Variety dice: «Nos complace que el Sr. Spears y su abogado hayan admitido hoy en una presentación que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney».



El pasado 23 de junio, la cantante pidió a un juez poner fin a la tutela judicial que, desde 2008, ha controlado su vida social profesional y fianzas. Durante la solicitud en audiencia pública, Spears calificó la tutela de «abusiva» y condenó tanto a su padre, como a quienes la han controlado.

En aquel momento dijo: «Quiero terminar con esta tutela sin que me evalúen (…) Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien».



Aqgregó: «Estoy traumatizada. No soy feliz, no puedo dormir», dijo. «Estoy muy enfadada y lloro todos los días».

La artista comenzó el proceso legal, el año pasado, para retirar a su padre del manejo de asuntos personales, luego de se estableciera una tutela cuando atravesó una crisis de salud mental en 2008.



Con información de Variety y AP