Con una declaración conjunta dirigida a sus fans, la familia protagonista de ‘Keeping Up with the Kardashians’ dio a conocer que la serie llegará a su final.



Después de 14 años y 20 temporadas, «hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial», se detalla en un comunicado de prensa, previo a que la nueva temporada se estrene este 17 de septiembre. Su última temporada se emitirá en 2021.



«Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, en los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que conocimos en el camino», se agrega en el texto firmado por Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.