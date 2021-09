Este martes, se ha dado a conocer que el renombrado editor de moda Richard Buckley, quien también fuera esposo del diseñador y cineasta Tom Ford, falleció el domingo a los 72 años.

«El diseñador Tom Ford anuncia con gran tristeza el fallecimiento de Ricard Buckley, su amado esposo desde hace 35 años. Richard falleció pacíficamente en su casa de los Ángeles, con Tom y su hijo Jack a su lado. Ha muerto por causas naturales, tras una prolongada enfermedad», informó un representantes de Ford.

Buckley inició su carrera en New York Magazine en 1979 y continuó en publicaciones como Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella, Vogue Italia y Vogue Hommes International.

«Tom me ha visto pasar por muchas cosas. Desde mi cáncer de garganta a la muerte de mi hermano y mi madre con solo 48 horas de diferencia», declaró Buckley a The New York Times hace tres años.