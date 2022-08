Erika Buenfil visitó a Isabel Lascurain para su programa en YouTube y además de hablar de sus inicios en la televisión y el descubrimiento de su embarazo, reveló que su hijo y el padre de este, Ernesto Zedillo Jr.,ya se conocieron.

En un tono muy cómico, la actriz narró cómo se dio el primer encuentro entre ambos, donde ella no pudo estar presente, gracias a que su día comenzó a tornarse caótico y la visita fue de imprevisto. «Y estamos en el restaurante, entonces me entra una llamada y me dice: ‘Mamá me está tratando de contactar, que me quiere conocer (…) dice que viene para la casa'», explicó.

«Iba a ser el cumpleaños de Nicolás (…) ‘le dije tú pídele, mi hijito, tú pídele algo chingón, caro’ (…) dizque que le iba a llevar su regalo», agregó en tono de broma.

Si bien aclaró que su hijo Nicolás y su padre no mantienen mucho contacto, recalcó que aquel encuentro fue muy beneficioso emocionalmente para su hijo.

Aquí puedes escuchar todos los detalles de voz de Buenfil: