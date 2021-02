Finalmente, tras varios rumores sobre la relación entre Lambda García y Luja Duhart, el primero ha confirmado el fin de ésta, por medio de un video en sus redes sociales.



El conductor de Hoy, al borde del llanto, detalló que su noviazgo terminó. «Sí, efectivamente, ayer se tomó la decisión de separarnos. No es algo que haya estado en los planes de nadie, ni rondando en la cabeza, simplemente pasaron las cosas», dijo.



Lambda contó a sus seguidores que la ruptura con Luja lo ha afectado y se encuentra triste.



«Sí duele mucho, estoy muy triste y son muchas las cosas que están pasando. Así se decidieron las cosas por un bien común. No se dejen llevar siempre por lo que pasa, me refiero a que ser empáticos, estuve pasándola muy mal y mi manera de sobrellevar las cosas es irme de viaje, estar con mi familia, amigos», agregó.



Por otro lado, Lambda aseguró que «estoy consciente de que todo es para bien. Yo me voy de esta relación diciendo cosas bonitas, hermosas y sin duda, a lo mejor es muy atrevido decirlo, pero ha sido la relación más hermosa que he tenido, con más amor, cariño. El amor está, solamente son caminos diferentes».