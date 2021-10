El 15 de junio pasado, se dio a conocer la detención del actor Héctor Parra, acusado de presunto abuso sexual a su hija, cuya madre es la también actriz Ginny Hoffman. Sin embargo, hasta ahora se ha filtrado un video en el que se ve el momento exacto en el que fue detenido afuera de su casa.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, fueron dadas a conocer el programa De Primera Mano. En este enlace puedes acceder al video.

De acuerdo con los reportes, Parra se encontraba a metros de su casa, mientras estaba en su coche, cuando se percató que varias personas se acercaban a él, sin conseguir ingresar a su casa, antes de que una de ellas lo tomara por el pecho, para sujetarlo, subirlo a un auto y trasladarlo ante las autoridades correspondientes.

En junio, Alexa dio sus primeras declaraciones, tras la detención de su padre, producto de su denuncia contra él, por presunto abuso sexual. «Empezó desde los 6 años cuando mis papás se separaron. Son muchas cosas que no puedo dar detalles. Yo sí me sentía incómoda pero no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Ya que conocí al esposo de mi mamá veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí», dijo ante los medios.

Un mes desués, el actor compartió una carta dirigida en primer lugar a Alexa, y más adelante, enlistó malestares que ha presentado com ansiedad, dolores de cabeza, contracturas por estrés, diarreas, insomnio y resfriado.

«En tus manos está, hija mía, acabar con esta farsa en la que todos perdemos. Te suplico busques en tu corazón honestidad, fuerza y valores morales, que estoy seguro hay dentro de ti. Te he amado, te amo y te perdono», expresó.