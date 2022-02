El actor Héctor Parra, quien se encuentra desde hace cerca de siete meses en el Reclusorio Oriente, ha sido acusado formalmente por su hija Alexa Parra y su exesposa Ginny Hoffman, también actriz.

Fue el 15 de junio pasado, cuando se dio a conocer la detención del actor, acusado de presunto abuso sexual a su hija. Entonces, Alexa dio sus primeras declaraciones: «Empezó desde los 6 años cuando mis papás se separaron. Son muchas cosas que no puedo dar detalles. Yo sí me sentía incómoda pero no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Ya que conocí al esposo de mi mamá veía que él no trataba a su hija de la manera en que mi papá me trataba a mí».

Así, este miércoles, el equipo de abogados, encabezado por Olivia Rubio y Sergio Ramírez, informó en un comunicado que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México (CDMX) determinó «formular la acusación» en contra de Parra, por los delitos de «abuso sexual cometido en contra de persona menor de doce años edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado».

De acuerdo con los detalles dados en el documento, el proceso está en la «fase escrita de la etapa intermedia» del proceso penal, y próximamente las pruebas serán sometidas mediante un juicio oral en una audiencia ante un Juez de Control.





Por su parte, Parra denunció a Hoffman por violencia intrafamiliar; sin embargo, la Fiscalía determinó resolver el no ejercicio de acción penal, al no encontrar conducta alguna que constituyera el delito.



