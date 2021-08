A días del fallecimiento del comediante Sammy Pérez, debido a complicaciones de salud por la COVID-19, el actor y productor Eugenio Derbez dio detalles respecto al abandono que vivió Pérez por parte de su novia.



Luego de que el sobrino de Sammy reveló que Zuleika Garza -prometida de este- desapareció con las cuentas bancarias, Derbez ratificó esta versión y habló del apoyo que brindó a Sammy a raíz de su hospitalización.



«Su familia te lo podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada a la prensa», dijo ante medios de comunicación, en el Aeropuerto de Ciudad de México.



Además, señaló que brindó su apoyo a Sammy, desde que supo sobre su estado crítico de salud; sin embargo, en principio, no quiso que trascendiera a la prensa. «Lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia y estuve con él, bueno no estuve físicamente con él porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación. Todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino», dijo.



Sobre Zuleika Garza, Derbez confirmó que se desconocían su paradero, luego de que bandonó al comediante, tras su ingreso al hospital.



«La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció. No sabemos dónde están, pero se desapareció efectivamente», dijo.