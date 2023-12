Céline Dion pierde control de sus músculos debido a síndrome

La reconocida cantante canadiense Céline Dion está luchando contra el síndrome de la «persona rígida», una enfermedad que ha afectado su capacidad para caminar y cantar. Así lo reveló su hermana Claudette Dion en una entrevista con la publicación francesa 7 Jours.

Céline Dion, famosa por su interpretación de «My Heart Will Go On», tema principal de la película Titanic, dejó de cantar el año pasado mientras luchaba contra este trastorno neurológico poco común.

«Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce», dijo Claudette Dion, quien también es cantante y directora ejecutiva de una organización que ayuda a niños desfavorecidos. «Trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me entristece es que ella también era tan disciplinada», agregó.

El síndrome de la persona rígida, también conocido como síndrome de Moersch-Woltman, es un trastorno neurológico que provoca rigidez en el cuerpo y una mayor sensibilidad al ruido, el tacto y la angustia emocional, según el Instituto Nacional de Neurología de Estados Unidos.

Céline Dion habló sobre su diagnóstico en diciembre de 2022 y tuvo que reprogramar las fechas de su gira, que ya se habían pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. En mayo de 2023, anunció la cancelación de las fechas restantes de su gira mundial debido a sus problemas de salud.

Tras la revelación de la noticia, los admiradores de Céline Dion han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y peticiones de oraciones por la cantante.