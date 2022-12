Tras mantener el silencio durante un tiempo, Celine Dion dio a conocer a los medios y a sus mismos fans la cancelación de todos sus shows pre confirmados, explicando mediante un video la terrible situación que la orilló a ello.

La famosa cantante de 54 años explicó a lo largo del video que publicó a través de sus redes sociales, que sufre de una enfermedad neurodegenerativa poco común, llamada “Síndrome de la Persona Rígida” o SPR, mismo padecimiento que le impide continuar con sus labores profesionales.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro, llamado Síndrome de la Persona Rígida, el cual afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, declaró Dion.

“Estoy trabajando duro de la mano con mis hijos que siempre me apoyan y con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho”, finalizó.