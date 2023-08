Cambio en Moderatto: Jay de la Cueva deja la banda para embarcarse en nuevos proyectos

La icónica banda de glam rock, Moderatto, reconocida por su energía y estilo único, se encuentra en un importante punto de quiebre. A partir de este martes, su vocalista y fundador, Jay de la Cueva, tomará nuevos rumbos, lo que marcará un cambio significativo en la agrupación.

A través de un sincero video compartido en su cuenta de Instagram, Jay anunció su decisión de dejar Moderatto, una elección que, si bien no fue sencilla, se fundamenta en su deseo de explorar nuevas direcciones musicales. Aclara que esta decisión no está relacionada con conflictos internos, sino que busca enfocarse en sus proyectos futuros, incluido su nuevo grupo, The Guapos, así como en su carrera como solista.

En sus propias palabras: «Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble».

El compromiso y la pasión de Jay de la Cueva por la música se reflejan en sus palabras al hablar sobre su nueva música y proyectos. «Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda, experimentando, les agradezco mucho a todos los involucrados».

Si bien emprende un nuevo camino, Jay de la Cueva no olvida su conexión con los seguidores de Moderatto. Anunció que cumplirá con los compromisos de conciertos agendados para este año junto a la banda, lo que permitirá a sus admiradores compartir un último encuentro en el escenario. «Los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer, y van a ser una oportunidad increíble para podernos despedir», aseguró.

Este anuncio ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico. Muchos expresaron su nostalgia y cariño hacia Jay de la Cueva y su etapa en Moderatto, mientras que otros le brindaron apoyo en esta nueva travesía musical. Actores y otras personalidades del espectáculo también se unieron a las muestras de cariño y admiración.

Aunque aún no se ha aclarado si la salida de Jay de la Cueva implica el fin de Moderatto o si la banda continuará con un nuevo vocalista, lo que es innegable es la huella que ha dejado en la escena musical y en los corazones de sus seguidores. Con el entusiasmo de una nueva etapa y la gratitud por el legado construido, el camino de Jay de la Cueva se bifurca, prometiendo nuevas experiencias sonoras y creativas para su audiencia.