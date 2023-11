Emergencia en Gaza: Hospitales del norte colapsan, Hospital Al Ahli resiste

En medio del conflicto entre Israel y Hamás, la Franja de Gaza enfrenta una crisis humanitaria aguda, con todos los hospitales del norte del enclave fuera de servicio, según informes de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU. La excepción es el hospital Al Ahli, que, a pesar de las dificultades, aún puede recibir pacientes.

La situación crítica se atribuye a la falta de electricidad, suministros médicos, oxígeno, alimentos y agua, exacerbada por los bombardeos y enfrentamientos en la región. El hospital Al Shifa, el principal centro sanitario de Gaza, sufrió daños y enfrentamientos armados, resultando en la muerte de pacientes y bebés prematuros debido a las condiciones extremas y el corte de electricidad.

El ejército israelí ordenó la evacuación de los hospitales del norte, pero la Organización Mundial de la Salud considera que esta medida equivaldría a una sentencia de muerte para el sistema médico en su conjunto. Además, los hospitales del sur carecen de capacidad para recibir a los evacuados, lo que agrava la crisis.

En medio de la emergencia, Israel continúa presionando a los residentes del norte para que se desplacen al sur, sumando más de 200,000 desplazados en la última semana. La cifra total de desplazados internos en Gaza supera ahora los 1.7 millones. La situación se presenta como un desafío humanitario de proporciones alarmantes en medio del conflicto en curso.

Dozens of premature babies at Gaza’s al-Shifa Hospital have been moved into an area that still has electricity as doctors try everything they can to keep the babies alive with basic medical care

