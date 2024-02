Se embaraza de otro y pide consejos para que esposo la acepte y regrese

De nuestra gustada sección: ‘Fue un error, yo no quería, pero me tropecé’, les traemos la siguiente historia:

Una mujer subió a redes sociales un video en el que relata cómo es que se embarazó de otro hombre y hoy pide consejos para que su marido regrese y la acepte y, como era de esperarse, el video se volvió viral.

Según la mujer, está recurriendo a los consejos de las personas en redes pues está desesperada en recuperar a su marido, es decir, que le dé una segunda oportunidad, a pesar de que se embarazó de otro hombre.

Según el relato de la mujer, ella se separó del marido por 8 meses, por lo que decidió realizar un viaje y fue precisamente en ese viaje en el que conoció por Facebook a un hombre con el que tuvo relaciones.

«Mi esposo y yo duramos 8 meses separados, los dos hicimos lo que quisimos… Viajé, conocí cosas diferentes y estuve saliendo con otro hombre que conocí en Facebook… Ese hombre me trataba como una reina, me daba de todo, salíamos mucho, pero no me sentía bien ‘en ya saben que cosa’, pues yo decidí romper con esa relación«, dice en su mensaje.

Días después, se encontró con su aún esposo, platicaron y decidieron que se darían una segunda oportunidad.

Al poco tiempo vino la sorpresa, pues se dio cuenta de que estaba embarazada y no era de su esposo, sino del que estuvo saliendo, ahora dice que no sabe si debe decirle o no a su esposo la verdad, por lo que pidió consejos para ver cómo retener al marido y que si la gente cree que la acepte con un niño que no es de él.

Pero al parecer le salió el tiro por la culata, porque en lugar de estar de su lado, tanto hombres como mujeres le están reprochando, señalando, que esté buscando regresar con su pareja y que todavía se haga cargo de un niño de otro hombre.

Bueno, hay personas que incluso han hecho hasta encuestas.

cuanto apuestan a que queda mamá soltera — Rodrigo Astudillo (@astuastuastu) February 4, 2024

El video fue retomado por ‘EsdeProfugos’ y según algunos comentarios, la chica que aparece sube relatos que le envían, mientras que otros afirman que efectivamente se trata de ella.