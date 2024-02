«¡Qué me paguen!», revendedor de Costco quiere demandar a quien usó su imagen

Este célebre y famoso revendedor de Costco ha dado mucho de qué hablar, primero presumió que vendería las roscas a sobreprecio, pero se le quedaron, luego de ese fracaso, salió en redes a ‘llorar’, diciendo: ‘Ya no sé qué vender’, para que después anunciara con bombo y platillo que vendería pizzas de la misma tienda a solo 250 pesitos. ¡Pues ahora quiere demandar!

Hoy, de nueva cuenta, el joven conocido en redes como ‘Jesús a mi estilo’, está en boca de medio mundo, pues ahora sale a decir: «¡Qué me paguen!», porque según él, le deberían de pagar por usar su imagen y ahora quiere demandar a todo el mundo.

«Gente, ando buscando un buen abogado porque la neta voy a reventar a todos los que sacaron mi imagen por todas partes… Los voy a demandar a todos, voy a sacar los nombres de todos y a todos los voy a demandar ya», dijo en un video que compartió en la red de TikTok.

Además dice que está molesto de que algunos programas de televisión hayan usado su imagen, y quiere demandar a medio mundo.

“La neta, porque me pusieron por todas partes y yo lo que quiero, yo no quiero… Bueno, sí quiero que me den dinero para que se les quite, la neta, todos esos programas que me sacaron, todos… Así que si tienen un buen abogado aquí la neta nos vamos a ir contra todos”.

Por cierto, que los comentarios están sin desperdicio:

«¿Vas a contratarlo y revender sus servicios?»

«¿¿Y al abogado les vas a pagar con las roscas que te quedaron y las pizzas??» 🤡🤡

«El abogado: ¿de cuantas roscas estamos hablando? 😆😂»

«Vete al Costco, ahí hay»

«El Licenciado Valeriano es tu mejor opción bro, si les puedes ganar a todos fácil»👏