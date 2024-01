«Ya no sé qué vender», revendedor de Costco luego de fracasar con las Roscas

La viralidad de Costco en México (ignoramos si en otros países), llegó desde el año pasado por la venta de sus famosos pasteles y su consecuente pleito, tanto de manera presencial como en las redes sociales entre compradores, socios de la tienda y los internautas.

Hace unas semanas, se hizo viral un revendedor de roscas que acaparó decenas de este tradicional pan para ganarse un (buen) extra, pero las cosas no salieron como él hubiera querido, pues se le quedaron muchas por vender, tanto que tuvo que rematarlas. En sus redes sociales declaró que lo que él hace, «no perjudica a nadie».

En su momento, al no poder vender todas las roscas dijo:

«Gente, la neta ya ando bien preocupado porque, la neta, ya estamos a 6 de enero y, el año pasado, el 5 de enero ya habíamos vendido todo, la neta si me agüita porque mucha gente ha tirado mucho hate y esa gente ha hecho que lo demás no quieran comprar, y pues sí, todavía no quedan varias, nos quedan muchas y pues si me agüita mucha gente, porque vamos a perder hasta dinero nosotros, pero pues no modo, así es la vida»

Hoy hay una nueva historia viral sobre este revendedor, pues en redes afirmaron que apareció de nuevo, pero ahora ‘llorando’ en su popular cuenta de TikTok en un video en el que se podían ver varios productos de la tienda en la que regularmente se surte.

En este video se le escucha decir:

«Gente ando viendo que revender, la neta ya no sé ni qué hacer… No sé si esta comidita la pueda vender… o no sé, ¿estos chiles los podré revender? a ver, díganme», dice en el video que por cierto también ya se volvió viral.

¿Cuál es la verdad de este video?

Pues que contrario a lo que dicen en redes, este video fue antes de que se volviera viral el tema de las roscas, pero debido a lo viral de su cuenta, se retomó y como se han de imaginar, las críticas están duras contra el joven revendedor que se hace llamar empresario.

¿Tú qué opinas de los revendores de Costco, hacen bien, te afectan o afectan a los demás?

Estos son algunos de los comentarios que más llaman la atención:

«Se vieron super hambreadas las revendedoras de pasteles, ya en cada esquina querían vender. muy bien por costco»

«Vende el pollo por piezas🤣🤣»

«Jajaja yo les estaba sugiriendo qué revendan hamburguesas del Carl’s jr😂»

«Todo lo que te encuentres para que la gente de la alta que va a costco se ataque como estos últimos días jajajaja Jajajaja»