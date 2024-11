Platanito ganó la demanda por caso Debanhi Escobar

¿Te acuerdas de Platanito? Sí, ese comediante de humor negro que siempre anda al filo de la navaja. Pues ahora resulta que salió triunfante de una de sus polémicas más fuertes.

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, no es ajeno a las controversias. Su comedia ha tocado temas sensibles que han dividido opiniones, y uno de los momentos más tensos en su carrera fue su broma sobre el caso de Debanhi Escobar, una tragedia que conmocionó a todo México.

Para ponerlos en contexto: Debanhi, una joven de 18 años, fue encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Monterrey, Nuevo León. Este caso indignó al país, y cuando Platanito aludió a la situación en una de sus presentaciones, desató una ola de críticas. Durante su show, hizo un comentario aludiendo a la falta de agua en Monterrey y la ubicación del cuerpo de Debanhi, lo que no fue bien recibido.

El padre de Debanhi, Mario Escobar, decidió proceder legalmente contra el comediante, presentando una denuncia formal ante la Conapred. Sin embargo, recientemente, Platanito declaró en conferencia de prensa que el caso ya está cerrado a su favor.

“Lo aclaré y dije: ‘Yo no ataqué ni me burlé de la muerte de ninguna persona; me burlé del veredicto que había dado el gobierno, que decía que la niña murió ahogada, y dije: ‘¿Cómo muere?’ Mi comentario fue: ‘qué desafortunada muerte de la niña, ¿cómo muere?, ahogada, ¿dónde?, en Monterrey donde no hay agua’”, explicó el comediante.

En su defensa, Platanito aseguró que su intención no era ofender ni lastimar a nadie, sino hacer comedia basada en lo absurdo del contexto.

“No me burlé de ella, acabo de ganar la demanda de la Conapred, porque el papá de la niña me denunció, mis abogados se pusieron al pendiente del caso. Salió la resolución, no soy culpable, soy inocente”, subrayó con firmeza.

Además, el comediante aprovechó para reflexionar sobre los límites del humor y la libertad de expresión: “Simplemente conté un chiste y le dije a la Conapred, ¿ustedes en qué momento entran si no discriminé a nadie, sólo hice un comentario? Ya se resolvió. Acabo de ganar la demanda hace unos días, entonces es como decir: ‘¿Ya ves? No pasa nada, no estoy atacando a nadie, es comedia’”.

Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de mencionar las cancelaciones y las críticas que enfrentó por esta y otras polémicas, como la relacionada con el incendio de la guardería ABC. A pesar de todo, Platanito asegura que sigue de pie y que su intención nunca ha sido herir a nadie.

¿Es esto un triunfo de la libertad del humor o hay líneas que no se deben cruzar? ¡Opinen, que esto está que arde!