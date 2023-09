«Mamá, me voy a quedar sola y con 7 gatos», chica llora por falta de novio

Sin duda, en TikTok hemos visto de todo, pero quizá nunca nos había tocado ver a una chica llorando porque iba a pasar el resto de su vida sola, y es que una chica fue captada mientras lloraba a ‘moco tendido’ al lado de su madre, que por cierto intentaba reconfortarla.

El video subido a la famosa red, muestra a la joven Pilar Pérez lamentando la falta de pareja e incluso dice que va a terminar su vida sola al lado de siete gatos.

«Están acostados todos con su pareja y yo estoy sola», se escucha decir a la joven, y luego sigue: «Ay, Dios mio, me voy a quedar sola con 7 gatos… Bueno gatos no porque no me gustan, perros mejor».

Hubo un momento en el que la mamá le decía que la gente estaba ya durmiendo, a lo que la simpática joven contestó: «¡Pues yo estoy llorando!«.

Al parecer el video no es muy reciente, pues lo subió a TikTok, ‘Gema’ @geeev1198, una amiga de Pilar, diciendo en el post: «El video más bueno que he grabado y editado en mi vida @Pilar Perez 😂😂 ¿Os acordáis?».

Esperemos que la joven Pilar Pérez a la fecha ya haya conseguido pareja, o por lo menos los 7 perros.

Dato curioso: No faltaron los chavos que buscaron llamar la atención de la joven para ver si les hacía caso.

Este es el video que seguramente te sacará una sonrisa: