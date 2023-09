¡Ojo papás! Los ‘poppers’, son altamente adictivos y muy populares entre los jóvenes

Como padres hay que estar cada vez más atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo en el entorno de nuestros hijo, cualquier cosa diferente en los jóvenes podría ser una señal de que algo no anda bien, pues tienen muchos ‘enemigos’ y como dice ‘El Arte de la Guerra’ de Sun Tzu:



«Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas… Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla».

Hoy, la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), lanzó un comunicado en donde lanza una ALERTA sobre los llamados ‘poppers’, pero ¿qué son?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta sobre el consumo de los productos denominados “poppers”, usados con fines recreativos, por contener sustancias químicas altamente tóxicas, irritantes, volátiles e inflamables, además de su capacidad adictiva.

Según la paraestatal, es un líquido que viene en botellitas y están hechos para inhalar, y estos se han vuelto demasiado populares entre la población juvenil y adolescente.



Algunos de los usos de “poppers” son como sustancias psicoactivas y/o estimulantes sexuales. Estos productos producen estado de euforia y de no represión, lo que podría incrementar las prácticas sexuales no seguras que conlleven a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).



Además de esto, tiene otros efectos secundarios muy negativos, como: Irritación de vías respiratorias, desencadenando dificultades para respirar; tos crónica; bronquitis; y neumonía lipoidea, y por si esto fuera poco, puede provocar lesiones oculares, desórdenes en la visión y, en algunos casos, la pérdida de ésta.