¡Hay tiro! Mark Zuckerberg vs. Elon Musk se retan pelea UFC

Todo comenzó con un tuit de Elon Musk que decía: «listo para una pelea en la jaula» con Zuckerberg. La cosa pudo haberse quedado así, pero Zuckerberg, el CEO de Meta, respondió publicando una captura de pantalla del tweet de Musk con la leyenda «envíame la ubicación».

Según el portal The Verge, no se trata de una broma, pues la publicación de Zuckerberg está en la cuenta de Instagram del CEO de Meta; «la pelota está ahora en la cancha de Musk… La historia habla por sí sola», dijo al medio Iska Saric, portavoz de Meta.

I’m up for a cage match if he is lol

Acto seguido, Musk continuó tuiteando, haciendo referencia al octágono tipo UFC:

«Vegas Octágono… Tengo este gran movimiento que llamo ‘La morsa’, donde simplemente me acuesto sobre mi oponente y no hago nada».

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing

— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023